Кому крыши, кому сети

В среду Кабинет Министров Чувашии утвердил краткосрочный план реализации в 2024—2026 годах республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно этому плану в следующем году в Шумерле ремонтные работы на сумму 152,3 млн рублей должны быть проведены в 30 домах: пос. Лесной, 3 и 4; Банковский пер., 6 и 8, проезд Мебельщиков, 8; ул. Интернациональная, 10, 12, 29 и 6; ул. Коммунальная, 21 и 23, ул. Котовского, 52; ул. Ленина, 12, 14, 3 и 4а; ул. Маршала Жукова, 16 и 22; ул. Мира, 14; ул. Октябрьская, 21 и 6; ул. Островского, 62 и 70; ул. Пушкина, 8а; ул. Сурская, 44/1; ул. Халтурина, 45; ул. Чехова, 16; ул. Чкалова, 69; ул. Щербакова, 48 и 56.



В Шумерлинском муниципальном округе капитальный ремонт крыши проведут в доме № 19 по ул. Набережной в поселке Кабаново.

В 2025-26 годах в округе отремонтируют также по одному дому (в Торханах – ул. Октябрьская,10 и Юманае – ул. Мира, 6), в Шумерле – 23 и 18 многоквартирных домов соответственно.

Наталья Владимирова.