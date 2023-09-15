Дети и подростки из регионов Приволжья принимают участие в фестивале «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

14 сентября 2023 года в Уфе состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО. В мероприятии приняли участие 396 детей и подростков из всех регионов Приволжского федерального округа.

В состав делегации Чувашской Республики вошли девчонки и мальчишки Шумерлинского, Чебоксарского, Порецкого детских домов.

Окружное мероприятие проводится на базе санатория, расположенного в живописном месте города Уфы. В этом году программа фестиваля включает не только традиционные конкурсы – «Мастерок», «Звезды детства», «Ума палата», «Спортивный Олимп», «Кулинарное мастерство», но и новые, такие, как профориентационные занятия с выездом на крупные производственные площадки, мастер-классы с участием известных общественных деятелей, политиков, спортсменов, блогеров. Все мероприятия фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте проекта – фестивальдетства.рф.

Для ребят подготовили познавательную экскурсионную и развлекательную программу: посещение исторического парка «Россия-Моя история», показ спектаклей и вечерние дискотеки.

Конкурсантов Фестиваля и их наставников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «На гостеприимной башкирской земле, в Уфе собрались те участники Фестиваля, которые проявили талант, креатив, мастерство и упорство – победители региональных этапов. Впереди у вас два дня, насыщенных яркими событиями и дружескими встречами, эмоциями, интересными открытиями. Детство – прекрасный этап в жизни каждого человека, это мечты, надежды, неизведанные открытия, стремление познавать, развиваться, использовать все возможности. От всей души желаю вам реализовать свои идеи, смело идти к поставленным целям, мечтать о покорении самых высоких вершин».

С открытием фестиваля присутствовавших поздравила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. На мероприятии присутствовали и другие почетные гости, среди которых уполномоченные по правам ребёнка и представители органов власти в социальной сфере всех регионов округа.

Завершится праздник детства завтра,16 сентября, большим концертом, который пройдет на одной из центральных культурных площадок республики – ГКЗ «Башкортостан». Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы.