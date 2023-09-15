В рамках месячника пожарной безопасности

В прошлую пятницу руководителями Республиканской противопожарной службы и работниками отдельного поста ПЧ № 33 была проведена тренировка по эвакуации воспитанников, персонала и тушению условного пожара в Саланчикской школе-интернате для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья.

Выступая перед ребятами, заместитель начальника – начальник отдела службы и профилактики пожаров Чувашской республиканской противопожарной службы Александр Афанасьев отметил, что эвакуация – универсальный способ защиты от последствий любой возможной чрезвычайной ситуации и для работников, и для учащихся школы, что очередные проводимые тренировки и учения — это отработка практических навыков действий в экстремальной ситуации. В своем выступлении ведущий инженер по охране труда и технике безопасности отдела службы и профилактики пожаров Александр Серебряков ознакомил воспитанников и персонал школы-интерната с текущей обстановкой с пожарами в Чувашской Республике, подробно объяснил порядок действий в случае возникновения пожара и рассказал о повседневной деятельности противопожарной службы.



Тренировка состояла из нескольких этапов: проведение инструктажа с персоналом, отвечающим за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверку состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации.



Практическую часть занятия составило тушение условного пожара в помещении мастерской на 1 этаже. По сценарию учения в результате короткого замыкания произошло возгорание, начала гореть мебель, образовалось сильное задымление. Загорание первым заметил учитель столярного дела и быстро эвакуировал детей из мастерской. Сообщение о чрезвычайном происшествии он передал руководству интерната и дежурному охраннику. Согласно инструкции действий персонала при пожаре охранник подал три коротких звонка, включил пожарную сигнализацию и речевое оповещение о пожаре. Также по номеру вызова экстренных служб были вызваны работники пожарной охраны. Члены добровольной пожарной дружины школы-интерната приступили к тушению первичными средствами пожаротушения.



По сигналу речевого оповещения о пожаре учителя и воспитатели эвакуировали своих подопечных в установленное место – на спортивную площадку. В ходе переклички выяснилось, что все дети эвакуированы, но отрезанной от путей эвакуации оказалась работница интерната.

Через несколько минут на место прибыло пожарное подразделение отдельного поста ПЧ-33, которое встретила заместитель директора школы с докладом о количестве эвакуированных и пострадавших. После этого пожарные, используя самоспасатели ГДЗК, приступили к тщательному осмотру помещений на наличие пострадавших людей и к тушению условного пожара. Пострадавшая была своевременно выведена на свежий воздух и передана работникам медицинской службы.



В финальном этапе с педагогическим составом проведено дополнительное занятие по соблюдению правил пожарной безопасности и практическому использованию первичных средств пожаротушения.



В конце учений в рамках месячника пожарной безопасности во всех классах школы проведены открытые уроки.



Отдельный пост ПЧ-33.