В Новочебоксаоске открылт класс с расстройством аутического спектра

Сегодня журналистов республиканских СМИ пригласили в школу № 3 города Новочебоксарска. Повод был замечательный – в этом учебном году там открылся класс для детей с расстройством аутического спектра. Причем открыли на средства, собранные в рамках благотворительной акции «Взрослые — детям», которая проходит в Чувашии рамках марафона «Именем детства, во имя детства».



На создание данного ресурсного пространства направлено 480 тысяч рублей и состоит оно из 4 зон: для учителя, для групповых и индивидуальных занятий и сенсорной разгрузки. За каждый из шести учеников закреплен тьютор.



Цель столь нужного и доброго дела простая – чтобы дети, которым трудно вливаться в большой коллектив, общаться с чужими людьми, как можно быстрее и комфортнее адаптировались к школе и получали образование без ущерба для здоровья.







