Комплекс ГТО охватывает детские сады нашего города

Воспитанники подготовительной группы детского сада №1 «Золотой ключик» присоединились к реализации Комплекса ГТО. В течении двух дней ребята пробовали себя в таких в таких испытаниях как прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине, метании мяча в цель, наклоне вперед из положения стоя, беге на 10 м., челночном беге. Каждый хотел показать свой лучший результат и продемонстрировать высокий уровень физической подготовленности.

Молодцы наши юные шумерлинцы, с ГТО начинаются спортивные победы!







