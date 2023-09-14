В Чувашии планируют досрочно завершить 4 этап переселения из аварийного жилья

В рамках 4 этапа вручают ключи от квартир жителям домов, признанных аварийными до 2017 года: будут расселены 698 человек из 34 зданий в Шумерле, Чебоксарах и семи муниципальных округах.

На днях Центр управления регионом Чувашии организовал блог-тур в один из аварийных домов в Чебоксарах — № 50 по улице Богдана Хмельницкого. Здание построено в 1961 году, а его жители давно уже жалуются на проблемы с канализацией, грязь и слабую работу управляющей компании.

Но уже скоро все изменится: на улице Башмачникова почти готов к приему «переселенцев» 5-этажный кирпичный дом № 29. Помещения здесь больше размером и со свежим ремонтом, рядом школа, детский сад, стадион, больницы и магазины. Всего в дом переедут 91 семья из аварийных квартир, а также очередники из числа многодетных, сирот, малоимущих.

Будущий новосел Татьяна Олейникова переехала в Чебоксары из Казахстана в начале двухтысячных и приобрела квартиру в доме, который позже, в 2015 году, был признан аварийным. И вот женщина готовится к переселению, в рамках блог-тура она даже побывала в своем будущем доме на Башмачникова.

Грядущее в декабре новоселье Татьяна называет не иначе, как сбывшейся мечтой: «Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня были балкон и ванна, неужели я дождалась? Здесь можно жить».

«Вроде бы такой современный город и такие старые, несовременные двухэтажки, – говорит журналист, блогер Александр Отяков. – Сегодня я узнал, что все, чьи дома признаны аварийными до 2017 года, скоро переедут в новые квартиры. Это значит, что программа переселения граждан из аварийного и подлежащего сносу жилья работает».

Отметим, досрочное завершение 4 этапа программы переселения позволит приступить к ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В Чувашии это 286 многоквартирных домов площадью больше 85 тыс. квадратных метров.

чувашинформ.рф