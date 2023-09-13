Фонд Тимченко приглашает принять участие в конкурсе реализованных общественных инициатив «Новые искатели»

Фонд Тимченко приглашает подростков малых городов и сёл принять участие в открытом конкурсе реализованных общественных инициатив «Новые искатели». Оператором выступает Агентство социальных инвестиций и инноваций.

Принять участие могут проектные команды подростков в возрасте от 12 до 18 лет (не менее 3 членов команды), представив уже реализованные проекты в трёх номинациях: #ОБЪЕДИНЯТЬ — проекты, направленные на создание новых сервисов или новых мероприятий для подростков; #МЕНЯТЬ — проекты по развитию территорий, #ПОМОГАТЬ — проекты для социально уязвимых групп.

По итогам участия 100 проектных команд получат финансовую поддержку в размере до 100 тыс. рублей на развитие своих общественных инициатив.

Заявки на участие принимаются до 23.59 24 сентября на сайте конкурса: https://novye-iskateli.timchenkofoundation.org

В составе заявки необходимо представить презентацию о своём реализованном проекте.