Участок трассы М-12 «Восток» в Чувашии откроют в ноябре

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Следующий участок мы хотим открыть где-то в ноябре. Он в основном идет по территории Чувашии», – отметил он, добавив также, что уже 20 декабря будет запущена вся трасса целиком.

Между тем в республике продолжают восстанавливать транспортные артерии, поврежденные при строительстве М-12. В Порецком муниципальном округе работы уже завершены, новый асфальт уложен на автодорогах «Кожевенное-Гарт», «Ибреси-Березовка-Кудеиха», «Порецкое-Мочкасы», сообщает Национальное телевидение Чувашии. А чтобы их не разбили продолжающие возить сыпучие материалы большегрузы, в округе построят автоматический пункт весогабаритного контроля.

Из-за большегрузов пострадали дороги не только Порецкого, но и Шумерлинского, Ибресинского, Канашского округов. Всего после строительства М-12 в республике восстанавливают 44 километра асфальта, на 35 из них работы уже завершены. Вот-вот стартует ремонт на последней разрушенной дороге Ибресинского округа, одна необновленная улица осталась в Канаше.

Отметим, на тему ремонта дорог, поврежденных при строительстве трассы М-12, не раз сигнализировали в соцсетях жители прилегающих округов. Проблеме была посвящена большая часть 500 сообщений, полученных от пользователей. Каждый такой сигнал зафиксировал и обработал Центр управления регионом Чувашской Республики. Людям разъясняли, каковы сроки восстановления дорог, а где это необходимо был проведен временный ремонт.

чувашинформ.рф.