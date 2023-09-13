Осужден за незаконную рубку деревьев

К одному году лишения свободы условно приговорен житель Шумерлинского муниципального округа за незаконную рубку двух сосен.



Деревья мужчина спилил, не имея разрешительных документов на производство лесозаготовительных работ. Неправомерными действиями он причинил лесному фонду материальный ущерб на общую сумму 267 тыс. рублей, что относится к особо крупному размеру.

Шумерлинец в суде свою вину полностью признал. Бензопилу у него конфисковали в доход государства. Кроме того, мужчина должен погасить причиненный ущерб.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.