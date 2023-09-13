Минтруд Чувашии разъяснил подросткам, как они могут официально трудоустроиться

Сын окончил 9 классов, в техникум не пошел и хочет самостоятельно зарабатывать на карманные расходы. Возможно ли это в нашем регионе? Такой вопрос через портал «Госуслуги» поступил на прямую линию Главы Чувашии. Напомним, она в онлайн формате стартует в этот четверг, 14 сентября, в полдень.

В госпаблике Минтруда Чувашии во «Вконтакте» уже опубликовали, по сути, пошаговую инструкцию, как действовать в такой ситуации. Специалисты ведомства советуют, прежде всего, обратиться в центр занятости населения. Там с подростком проведут профориентацию, с учетом его предпочтений определят наиболее подходящее направление для обучения и дальнейшего трудоустройства.

Согласно ответу в официальном сообществе Минтруда Чувашии в социальной сети, подросток после профобучения может трудоустроиться слесарем по ремонту автомобилей, поваром, оператором станков с программным управлением, регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов, кондитером, парикмахером, кладовщиком, швеей. Размер зарплаты будет зависеть от системы оплаты труда в организации, но обычно составляет не менее МРОТ. Работать ребята от 16 до 18 лет по ТК РФ могут по 7 часов в день, то есть не более 35 часов в неделю, подчеркивают в министерстве.

Отметим, что в этом году в Чувашии в центре занятости прошли обучение 6 подростков, которые после 9-го класса не поступили в техникумы. Четверо из них уже трудоустроены.

чувашинформ.рф