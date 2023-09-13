В Шумерлинском районном суде рассмотрено дело в отношении жителя Шумерлинского муниципального округа, который незаконно хранил в своем доме 177,5 грамма пригодного для использования бездымного пороха. Никаких разрешительных документов на право хранения оружия и взрывчатых веществ, владения огнестрельным оружием и патронов к нему у мужчины не было.



В судебном заседании он показал, что порох достался ему от отца. 31 мая 2023 года к нему домой пришли сотрудники полиции с постановлением суда о разрешении обыска. Перед началом обыска хозяин дома добровольно выдал полицейским порох в железной банке.



Действия шумерлинца суд квалифицировал по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ как незаконное хранение взрывчатых веществ и назначил наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 5 тысяч рублей. На основании ст. 73 УК РФ суд назначил наказание условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.