В Ядринском округе школьники и волонтеры плетут маскировочные сети

Школьники вместе с педагогами и волонтерами Персирланского сельского поселения Ядринского муниципального округа за неделю сплели 8 маскировочных сетей для отправки нашим бойцам в зону СВО.

Взрослые и дети стали активно изготавливать необходимое на передовой снаряжение еще весной. После уроков в будни и все выходные они по несколько часов проводят в местном ДК или школе, лоскуток за лоскутком собирая сеть размером шесть на пять метров. За полгода добровольцы из Персирланского сельского поселения передали нашим бойцам уже порядка 30 маскировочных сетей. Ко всему прочему они своими руками изготавливают носилки и эвакуационные стропы.

Очередной гуманитарный груз прибудет к бойцам из Чувашии в ближайшие дни.

чувашинформ.рф