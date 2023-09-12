Юнармейцы цивильской школы № 1 им. М.В. Силантьева померятся силами и интеллектом в рамках Xюбилейной игры «Зарница Поволжья»

Цивильская СОШ №1 защищает честь Чувашской Республики на военно-спортивной игре «Зарница Поволжья». До этого юнармейцы на высоком уровне показали себя на республиканском уровне. Необходимо было пройти 14 дисциплин: творческий и теоретический конкурс, строевая подготовка, равнение на знамена, разборка и сборка автомата, РХБЗ, стрельба из АК-47, силовая гимнастика, плавание, бег 60м и 1000м, туристская полоса и тактическая игра. Команда в отдельных видах программы показала высокие результаты. В творческом конкурсе, в силовой гимнастике, в беге на 1000 м и на 60 м, туристкой полосе и в тактической игре заняла первые места. В теоретическом конкурсе, в стрельбе и в плавание завоевали 3 место. В личных конкурсных испытаниях юнармейцы также показали высокие результаты. В конкурсе командиров « Командир шагает впереди» Степанова Светлана завоевала 1 место.

Напомним, военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» с 2014 года реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, является одним из самых массовых социально значимых проектов ПФО.

11 сентября 2023 года на аэродроме воинской части 45097 под Оренбургом состоялось торжественное открытие юбилейного X окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2023».

На открытии присутствовали помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, вице-губернатор – председатель оргкомитета «Зарницы» Дмитрий Кулагин, руководители воинских подразделений, региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.

На итоговые соревнования, которые пройдут с 11 по 15 сентября на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Самородово», прибыло 180 юнармейцев из всех регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Яркой особенностью юбилейного финала «Зарницы Поволжья» стало участие в нём команд из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Церемония открытия Игры началась с торжественного вноса Государственного Флага Российской Федерации, флагов Оренбургской области, «Зарницы Поволжья» и юнармейского движения.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного финала приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.

«В текущем году в мероприятиях «Зарницы Поволжья» участвовало более 350 тысяч ребят из всех регионов округа, и вы, пройдя отборочные этапы, уже стали победителями. Рад приветствовать команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, вы найдете здесь много новых друзей, готовых прийти на помощь и подставить плечо в трудную минуту. Программа «Зарницы» позволяет успешно решать задачи по физической, огневой и начальной военной подготовке, учит действовать в экстремальных ситуациях и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Эти навыки, несомненно, пригодятся тем, кто решит связать свою жизнь с военной профессией, как некоторые ваши старшие товарищи – для них опыт участия в «Зарнице» стал частью практической подготовки, помогающей сегодня в зоне специальной военной операции на Украине успешно решать поставленные задачи и побеждать. Уверен, пройдя школу «Зарницы», вы станете достойными гражданами нашей большой страны», – говорится в приветствии полномочного представителя.

Для присутствующих были продемонстрированы творческие номера и хореографические композиции от детского танцевального ансамбля «Миллениум» и студентов Оренбургского областного колледжа культуры и искусства. Завершилась церемония открытия торжественным маршем команд-участниц «Зарницы Поволжья-2023».

Затем участники Игры ознакомились с образцами военной техники, стоящей на вооружении российской Армии, и прошли первые конкурсные испытания (преодоление полосы препятствий и силовую гимнастику) на базе 106 учебного центра Минобороны России.

Также в этот день для ребят была организована экскурсия по Оренбургу, включающая посещение выставочного комплекса под открытым небом «Салют, Победа!», где юнармейцы возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и посещение Драматического театра имени Горького.

Дальнейшая программа военно-спортивной игры включает 15 видов соревнований, в числе которых – бег, силовая гимнастика, метание гранаты, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, сборка-разборка макета автомата Калашникова, тактическая игра на местности и другие.

Помимо соревновательной части запланированы профильные выставки, патриотические квесты, профориентационные встречи, культурные мероприятия, познавательные экскурсии по памятным местам Оренбурга.

Справочно:

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» с 2014 года реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, является одним из самых массовых социально значимых проектов ПФО.

Цель проекта – возрождение традиций патриотического воспитания молодёжи путем вовлечения детей и подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление их физического развития, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. К участию в Игре допускаются учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев в возрасте 13-15 лет.