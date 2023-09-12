Пенсионерка осталась без денег

Специалистов Росреестра часто спрашивают, для чего нужно регистрировать права на недвижимость? Расскажем вам историю, которая лучше всего даст ответ на этот вопрос.

Пенсионерка Елена Ильина решила продать свою дачу в Чебоксарском районе. На участке стоял добротный домик, баня и хозяйственные постройки. Покупателям Пашковым понравилось все: и участок, и строения, и расположение садоводческого товарищества. Была одна проблема. Права на строения не были зарегистрированы в Росреестре. Однако это покупателей не смутило.

«Они предложили мне сначала оформить договор купли-продажи на земельный участок. Договорились, что мне выплатят 250 тысяч за участок, а потом, когда я все оформлю, заплатят еще 300 тысяч за все мои постройки. Я согласилась», — рассказывает пенсионерка.

Стороны сделки заключили договор, подали все необходимые документы через МФЦ, сделали расчет. После регистрации права собственности за новыми покупателями, они перестали выходить на связь. Елена Ильина, приехав на свой бывший участок, на смогла попасть в дом. Замки все поменяли. Соседи рассказали, что новые собственники активно занимаются оформлением дома и бани.

Узнав об этом, Ильина подала в суд. «Они меня просто обманули. Дом, баню и сарай они оформили на свое имя. И я никаких денег за свои постройки не получила», — возмущалась в суде Елена Ильина.

В суде установили, что стороны договора обращались в МФЦ совместно, действовали по своей воле и в договоре все условия были прописаны. Продавец Елена Ильина осознано прописала в договоре, что никаких строений там нет. Таким образом, суд не нашел оснований для признания договора купли-продажи недействительным.

Суд также разъяснил Ильиной, что существенными условиями договора купли-продажи являются его предмет и цена объекта недвижимости. Заключая договор продажи участка, необходимо было понимать, что к покупателю земли переходят права на все, что расположено на данном участке. Здесь действует принцип единства судьбы участка и находящихся на нем зданий.

«Как только состоялся переход права собственности на Пашковых, Елена Ильина перестала быть владельцем участка и всего, что на нем находилось, так постановил суд. Поэтому, прежде чем выставлять дачу на продажу, ей необходимо было все зарегистрировать в Росреестре. Тогда она смогла бы официально прописать в договоре все объекты недвижимости и получить за них деньги. Написать в договоре, что там имеются незарегистрированные объекты тоже нельзя. Распорядиться можно только тем, что официально оформлено. Поэтому государственная регистрация права собственности в Росреестре – это гарантированная защита ваших имущественных прав», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Росреестр рекомендует. Прежде чем подписывать договор купли-продажи недвижимости, обратитесь за консультацией к специалистам Росреестра. Обсудить условия сделки можно по телефону (62-05-38) или во время приема граждан в МФЦ. В Чебоксарах специалисты Росреестра консультируют каждую среду в МФЦ на Ленинградской, 36.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.