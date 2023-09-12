Ответы на обращения на прямую линию Главы Чувашии начали поступать уже до ее начала

Прямая линия Главы Чувашии пройдет в четверг, а ответы на вопросы уже начали появляться в госпабликах

В полдень 14 сентября Олег Николаев пообщается с жителями региона во время прямой линии. На сегодня, по данным ЦУР Чувашии, только через портал «Госуслуги» уже поступило полсотни обращений. Впрочем, в соцсети и мессенджеры Главы Чувашии, а также во все госпаблики министерств и ведомств продолжают поступать вопросы. А в некоторых даже уже опубликованы на них ответы.

Так, в официальном канале Минтранса в Телеграме сообщили, что в ведомство поступил вопрос, связанный с общественным транспортом, курсирующим между Чебоксарами и Новочебоксарском. Жители пишут, что трудно уехать, транспорт переполнен и попросту не останавливается на некоторых остановках. В региональном Минтрансе решили не дожидаться, когда на это обращение в ходе прямого эфира отреагирует глава региона, и заранее дали пояснение. Чтобы наладить сообщение между двумя городами уже создан государственный перевозчик Чувашской Республики. Сейчас власти ведут работу по приобретению подвижного состава и открытию межмуниципальных троллейбусных маршрутов между двумя городами. Госперевозчик также будет контролировать соблюдение расписания движения электротранспорта.

Тем временем в официальном сообществе Минтранса Чувашии во «ВКонтакте» жители Чебоксар и Новочебоксарска спросили еще и про единый проездной билет. Когда же его всё-таки внедрят? В госпаблике пояснили, что регулируемые тарифы на всех маршрутах позволят внедрить единые проездные билеты и пересадочные абонементы. Причем пересаживаться с межмуниципального на муниципальный маршруты и в Чебоксарах, и в Новочебоксарске пассажиры смогут бесплатно. В Минтрансе Чувашии намерены внедрить нововведения с начала 2024 года.

К слову, если у вас есть другие вопросы, связанные с общественным транспортом, в профильном ведомстве готовы на них ответить. В госпаблике во «ВКонтакте» даже есть пост, под которым можно оставить свой комментарий на эту тему.

чувашинформ.рф