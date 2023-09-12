Если собственник недвижимости не найден

В Чувашии насчитывается более 147 тысяч объектов недвижимости, права на которые не оформлены должным образом. То есть государству неизвестно, кому конкретно принадлежит земельный участок, жилое или нежилое здание из этого «безымянного» списка.

В каждом муниципальном округе имеется свой перечень недооформленных объектов. Представители администрации изучают каждую недвижимость, например, на предмет сохранности (дом может разрушиться от старости), на наличие документов о собственниках или наследниках (участок могут продать, но сделку официально не зарегистрировать). Когда все варианты по поиску правообладателя исчерпаны, а владелец так и не найден, у специалистов администрации не остается иного выхода, как признать имущество бесхозяйным или выморочным.

Бесхозяйный объект. Что это такое?

К бесхозяйному недвижимому имуществу относятся объекты, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен.

Все объекты капитального строительства, а это здания, сооружения, помещения, по которым правообладатель не выявлен, должны перейти в статус бесхозяйного имущества.

Администрация муниципального округа может принять решения об отнесении к бесхозяйному имуществу в отношении тех объектов, по которым специалисты муниципальных округов уже сделали запросы нотариусу, в МВД, налоговый орган и не получили положительных результатов.

То есть, если у частного дома или производственного здания хозяин так и не нашелся, его должны признать бесхозяйным. Администрация оформит это имущество на себя и может в дальнейшем распорядиться.

Выморочное имущество. Что это такое?

Выморочное имущество не имеет наследников.

Есть в республике объекты, по которым уже имеются сведения о смерти собственника, и получен ответ нотариуса, что информация о наследниках, принявших наследство, отсутствует. В этом случае органы муниципальной власти принимают решение о выявлении имущества, имеющего признаки выморочного. С этим решением они обращаются к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство на администрацию.

К этой группе относятся как земельные участки, так и объекты капитального строительства (в том числе жилые дома, гаражи, квартиры).

Таким образом, если наследники не обращались к нотариусу за оформлением наследства, то администрация оформит это имущество на себя.

Росреестр рекомендует всем наследникам, которые официально не вступили в наследство, всем участникам сделок, которые были совершены устно и договоры никак не задокументированы в госорганах, заняться оформлением своей недвижимости. Таким собственникам, в зависимости от ситуации, нужно обратиться в МФЦ, к нотариусу или в суд для подтверждения своих прав на недвижимость. Иначе эти объекты перейдут в муниципальную собственность.