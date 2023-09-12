Анонсирован запуск движения по М-12 до Чувашии

Как рассказал премьер российского правительства Марат Хуснуллин, доехать по новой федеральной трассе из Москвы до Чувашии можно будет уже в ноябре. Подтверждая, таким образом, ранее прозвучавшие сообщения о запуске движения до Казани уже до конца этого года.

«Следующий участок мы хотим открыть где-то в ноябре. Участок в основном идет по территории Чувашии. Мы его откроем в ноябре, начнем раскатывать, а уже 20 декабря всю трассу целиком запустим. Это где-то порядка 150 км еще дополнительно», — раскрыл детали темпов строительства трассы вице-премьер.

Сейчас по новой автодороге можно доехать до Арзамаса. Время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часов – рассказал ранее в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин. Согласно проекта, на М-12 заработают 32 многофункциональные зоны – это дорожный сервис, АЗС и иная инфраструктура.

чувашинформ.рф