Потребление алкоголя – причина травматизма

Злоупотребление алкоголем способствует развитию соматических и психических заболеваний и является одной из причин смертности, занимая третье место после смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.

Алкогольное опьянение сопровождается повышенным риском смерти не только в результате сильной алкогольной интоксикации, но и в результате получения различного вида травм. Это несчастные случаи в быту и на производстве, ДТП, драки, неосторожное обращение с огнем.

Алкоголизм наносит огромный ущерб обществу: прогулы и потеря работы, разрушение семей и несчастные судьбы детей, хулиганство и преступления, асоциальное поведение и деградация личности. Алкоголь не щадит никого и вырывает из жизни людей всех возрастов от смертельного травматизма.

По данным статистики более 50% всех несчастных случаев со смертельным исходом в ДТП произошли по причине алкогольного опьянения, 85% преступлений совершается пьяными людьми, 70% убийц были пьяны, 90% преступлений и хулиганств совершены в нетрезвом состоянии, 45% несчастных случаев на производстве связаны с пьянством, смерть от заболеваний, вызванных пьянством составляет 32%. Самые тяжелые бытовые травмы регистрируются у пьяных, 60-70% черепно-мозговых травм у пострадавших с алкогольным опьянением.

Алкоголь – это наркотический, нейротропный, протоплазматический яд, который действует на нервную систему; яд, который разрушает на клеточном и молекулярном уровне организм человека. Алкоголь быстро всасывается в кровь и задерживается в органах и тканях до 15-20 дней, даже после однократного приема.

Связь между травматизмом и потреблением спиртных напитков — самая прямая, ведь риск падения пьяного человека увеличивается в 16 раз, получения ожога – в 20 раз. Больше всего алкоголя сосредотачивается в сером веществе мозжечка, который отвечает за точную координацию движений и двигательные навыки.

Любая доза алкоголя, будь это кружка пива, бокал вина или стопка водки, снижает критическую оценку своих возможностей, ухудшается мышление, притупляется внимательность, появляется излишняя самоуверенность, раскованность, агрессивное поведение, нарушаются тонкие двигательно-координационные навыки, снижается скорость зрительной и двигательной реакции, что повышает риск ДТП. На следующий день после опьянения наблюдаются быстрая утомляемость и снижение работоспособности, что приводит к простоям и прогулам, появляется брак в работе, создаётся повышенная опасность производственного травматизма.

Помните! Рюмка водки или бокал вина может привести к травме, увечью, гибели. Алкоголь не является естественной потребностью человеческого организма. Предупредить травматизм и несчастные случаи со смертельным исходом можно только при отказе употребления спиртных напитков.

Т. Моисеева, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.