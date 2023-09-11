Дошкольники Шумерли продолжают участвовать в реализации Комплекса ГТО

В дошкольных образовательных учреждениях города Шумерли продолжаются мероприятия по реализации Комплекса ГТО. Утро в МБДОУ «Детский сад №18 «Алёнушка» и в МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» началось активно, бодро и по-спортивному. Для воспитанников было организовано и проведено яркое мероприятие — фестиваль ВФСК «ГТО».Программа мероприятия включала такие испытания, как наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине и другие.Ребята с большим усердием и азартом подошли к выполнению нормативов, продемонстрировали хороший уровень физической подготовки и неудержимое стремление к победе. Все участники фестиваля в дошкольных учреждениях получили массу положительных эмоций, заряд бодрости, веселья и хорошего настроения.Поздравляем наших юных участников с дебютным выполнением нормативов комплекса ГТО!







