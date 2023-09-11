ГТО сдают целыми семьями

Начиная с 2019 года, комплекс «ГТО» является составной частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». И всё больше взрослых и детей, иногда целыми семьями, включаются в мероприятия комплекса.



Например, 9 сентября семья Шлифановых из Шумерлинского муниципального округа проверила свои возможности в выполнении нормативов ВФСК «ГТО». Выполнение нормативов начали со стрельбы из пневматической винтовки и продолжили в силовых и беговых видах тестирования.

По итогам тестирования супруги Александр и Татьяна получат золотой знак отличия.