С высоты башенного крана и прошедших лет. Часть вторая

Как и было обещано ранее, продолжаем наше путешествие по Шумерле, на этот раз с улицы Колхозной. Там сейчас строится жилой дом.

А когда-то на его месте и вокруг были деревянные бараки, а на месте «малосемейки» стояла контора леспромхоза. Напротив, по адресу: ул. Щербакова, 63, – «братский» 99-квартирный дом, в котором создано ТСЖ «Октябрь». Почему же он «братский»? Жильцы хорошо помнят, в каких муках рождался этот дом и что его «детали» были приобретены в Братске в лихие бартерные годы. А название ТСЖ «Октябрь» пришлось жильцам по душе скорее из чувства ностальгии. Они охотно делились со мной воспоминания о прошлом машзавода, о деревянном садике и бараках. И, конечно, о клубе «Октябрь», который был для них лучом света в серых трудовых буднях. Чуть ли не со слезами на глазах рассказывала словоохотливая жительница «братского» дома о том, что значил для заводчан клуб со спортзалом, богатой библиотекой.



В микрорайоне было всё: и жильё, и детсады, и стадион «Темп». А если копнуть еще глубже в историю, то в этом районе когда-то были землянки, засыпушки. Ведь первым заводчанам надо было где-то жить…

О клубе «Октябрь»

Но вернемся к «Октябрю» — детищу Л.С. Статуева, — уж больно величаво смотрится он из кабины башенного крана. Вот как его описал в 2010 году девятиклассник школы № 1 О. Фомин в своей исследовательской работе: «В стиле классицизма был построен клуб «Октябрь» в районе завода «Труженик» в 1959 году. Фасад здания имеет четыре колонны тосканского ордера, герб РСФСР украшает фронтон здания». А что бы он сказал сегодня об этом символе ушедшей эпохи? Меня угораздило побывать в этом здании в марте. К своему удивлению, среди настенных «шедевров» я там обнаружил весьма приличное четверостишие и без ошибок. Что изменилось с марта? Разве вот березка на фронтоне возле герба стала повыше. Краем уха слышал, что нашелся покупатель на это здание. Но пока там по-прежнему гуляет ветер и царит запустение…

Факты и легенды

С высоты кабины крана вдалеке виден дуб на Щербакова, 45. Ему не меньше 200 лет. Если б деревья умели говорить, сколько бы они рассказали! Наверняка дуб хорошо помнит старое деревянное здание милиции, которое было собрано из бревен домов раскулаченного лесопромышленника, купца 1 гильдии Карягина из Больших Алгашей. Это у него была первая лесопилка в Присурье. Возле Языкова находился пирс, куда доставлялся лесоматериал для распиловки. Вот что пишет краевед Н.О. Кондратьев: «По рассказам старожилов, Карягин Андрей Лукьянович в г. Шумерле имел свой двухэтажный дом, который стоял в углу улиц Октябрьской и Щербакова. Из архивных источников известно, что на него работало население окружающих сел Алгаши, Кудеиха, Озерки, Наваты, Языково и др. За короткое время он превратился в купца-лесопромышленника, известного по всей России. Специализировалась его лесопилка на распиловке липы на доски для ящиков под рыбу, сплавляемую по Суре и Волге в поволжские города Саратов, Царицын и Астрахань». О Карягине ходят легенды. Сказывают, что у него был тяжеленный посох, с которым он не расставался никогда, — в нем хранились золотые монеты. Но умер купец в нищете.



Но снова о дубе возле здания полиции. Видел он и конюшни леспромхоза, и землянки на ул. Советской, да много чего – и хорошего, и плохого. Жаль, что дерево, сейчас окруженное асфальтом, задыхается. Нам надо постараться продлить ему жизнь!

О школе № 4 и УПК

Решением исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся от 12 июля 1950 года между улицами Островского и Казанской был отведен земельный участок под строительство 8-летней школы на 260 мест. К строительству Чувашстройтрест приступил в начале июня 1951 года. Дети из юго-восточной части Шумерли пошли в новую школу № 4 1 сентября 1952-го.



10 июня 1980 года на заседании исполкома Шумерлинского городского Совета народных депутатов было принято решение о закрытии 8-летки и о передаче здания под учебно-производственный комбинат. Допрофессиональную подготовку в УПК городские школьники получали на протяжении более 20 лет. Ныне взрослые, они до сих пор с добром вспоминают о трудовых навыках, полученных здесь. Грустно сознавать, что здание УПК свое отслужило, его сломали. Хотелось бы, чтобы его место заняло что-то полезное для города.

О памятниках и скульптурах









А теперь идем в парк. О памятнике В.И. Ленину и его судьбе было сказано немало. Поэтому напомню о скульптурной группе «Олени», которая пришлась по душе горожанам.

«Олени» оказались в парке по воле случая. Их привезли из Ленинграда вместо заказанного через ЦК КПСС бронзового бюста вождя революции. Может, кто-то помнит о других скульптурах в парке, около старой проходной машзавода, в «Соснячке»? Или кто обратит внимание на пионеров с горном и барабаном на фасаде Центра детского творчества? Автором всех этих скульптур является один человек – П.Н. Титов. Он родом из Больших Алгашей, получил прекрасное образование в московских институтах. Будучи талантливым человеком, он отлично рисовал, лепил, вырезал из дерева и даже читал стихи.



Интересна судьба Феди-заправщика, предположительно работы Титова. Скульптуру с согласия заправщиков ГСМ на Палане перевезли к производственным мастерским ГПТУ-6 на К. Маркса,1. Там Федя, симпатичный, бравый, с рожковым ключом в руке, простоял до тех пор, пока не зарос кленом и репейником. СУ-8 в знак благодарности ГПТУ-10 собралось было перевезти его на территорию перед главным фасадом училища, но вышла осечка. Словом, Федю переодели, переобули, дали ему собаку и автомат и теперь он – пограничник у военкомата.

Улицы Казанская и Колхозная

Кто придумал эти названия? Есть несколько версий на этот счет. По одной из них, в Шумерле 30-40-х годов прошлого века было много разных предприятий от Казани, их работники жили на этой улице. Предприятие «Чортово», что было недалеко от «Шутова», тоже добывало торф и напрямую отгружало его в Казань. А торфопредприятие «Шутово» было самостоятельным и имело свое большое хозяйство, даже коров. Другая версия – улицу назвали в честь иконы Казанской богоматери.



То же и с Колхозной. М.М. Демидов хорошо помнит еще тот стадион «Урожай», огороженный дощатым забором, с изображением комбайнера и колхозницы со снопом по обе стороны от входа. Тут улавливается связь между скульптурой и названием ближайшей улицы. Да еще машзавод в свое время назывался «Комбайндеталь». А на окраинах парка, прилегающего к этой улице, люди выращивали овощи, сеяли просо…



Стадион «Урожай» потом стал «Темпом». Дальнейшая его судьба незавидна. Горячие головы в 90-е хотели там построить гаражи, но депутатам ВС ЧАССР удалось их угомонить. Сейчас же там пасутся редкие коровы. Хоть в этом есть какой-то прок.



Кстати, о коровах. На каждой улице частного сектора раньше были свои стада, и горсовет вел перепись всей стадной живности, привлекая к этому делу работников предприятий и организаций.

О гудках заводских



Скажу совсем немного. Они были неотъемлемой частью жизни Шумерли. Их воспевали в стихах и песнях, но проклинали тоже. Небезызвестно, что настраивали гудки по камертону.

Отзывы на статью в номере от 11 августа 2023 года

Да, они были. Спасибо вам, отзывчивые и неравнодушные к истории своего города люди! Это Ю.С. Ушков, М.М. Демидов, Г.Н. Береснева, А.Н. Пояндаев, Н.О. Кондратьев и многие другие. Рад, что тема оказалась близка.



Но я хочу сказать о другом: где же тот смельчак, который отважился бы на нелегкую работу по сбору и систематизации огромного объема материалов по истории уникального уголка Чувашии – шумерлинского края?! Наш город многонациональный, здесь пустили свои корни выходцы из разных мест Чувашии, Присурья со своим колоритом, особенностями. Время летит неумолимо и можно безвозвратно потерять ценнейшие сведения, накопленные энтузиастами за многие годы…

С надеждой и поздравлениями с Днём города А. Лосев.

Фото из открытых источников.