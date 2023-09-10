Получить справку о своих банковских счетах можно онлайн

Получить сведения о своих банковских счетах можно в электронном виде без посещения налогового органа через интерактивный сервис сайта ФНС России www.nalog.gov.ru «Личный кабинет налогоплательщика».



Для получения справки необходимо в разделе «Сведения о счетах физических лиц» сформировать «запрос сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в электронной форме». При этом физическое лицо должно иметь электронную подпись, в случае отсутствия которой налогоплательщик будет перенаправлен на соответствующий раздел сервиса для её получения.

Сведения о своих банковских счетах формируются в формате PDF с визуализацией усиленной квалифицированной электронной подписи, которая равнозначна собственноручной подписи должностного лица налогового органа, заверенной печатью.



Юридические лица и индивидуальные предприниматели также могут получить справки о счетах в электронном виде, используя портал государственных услуг Российской Федерации. Для этого следует заполнить в личном кабинете юридического лица или предпринимателя на сайте госуслуг заявку в режиме «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках», после чего сформировать электронное уведомление и отправить его. При завершении процесса заполнения должен определиться статус обращения «Получено ведомством». Ответ от ФНС России должен прийти в день запроса, с оповещением в личном кабинете.



Управление ФНС по Чувашии.