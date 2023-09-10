Комбинат автомобильных фургонов — это не просто оборонное предприятие

с уникальной и насыщенной событиями историей. Это целый мир, полный увлекательных процессов, технологий и изобретений. Но главная ценность комбината – это, прежде всего, люди.

За более чем девяностолетнюю историю несколько поколений шумерлинцев стали участниками

и свидетелями развития важного промышленного предприятия страны. Руками токарей, сварщиков, слесарей, фрезеровщиков и других высококлассных специалистов здесь ежедневно воплощаются в жизнь самые смелые человеческие мечты. Каждый сотрудник, как деталь большого механизма, изо дня в день вносит свой посильный вклад в общее дело.

Восемнадцатилетним пареньком пришел на комбинат автомобильных фургонов Валерий Иванович Дудин. Успев поработать слесарем механосборочных работ всего несколько недель, он ушел по призыву в армию. Служил в погранвойсках на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись в 1982 году в звании сержанта, сразу же вернулся на свое рабочее место в цех № 15 (ныне цех № 3). «Комбинат – это мой второй дом, — признается Валерий Иванович. – Долгое время здесь проработали и мои родители: отец — слесарем-ремонтником в 20-м цехе, мама лакировщицей в 4-м».



В судьбе Валерия Ивановича были разные периоды, причем не только светлые. Некоторое время он искал себя, свое место под солнцем, но всегда оставался верным рабочей профессии.

Сегодня основная обязанность слесаря механосборочных работ — установка люков и дверей на кузова. В этом деле требуется не только профессиональное мастерство, но и недюжинная физическая сила — каждая дверь весом порядка 30-40 кг! «Работа моя хоть и тяжелая, но любимая», — говорит слесарь.



За внедрение рацпредложений и успехи в труде В.И. Дудин неоднократно награждался денежными премиями, был занесен на Доску почета КАФ. Руководство ценит В.И. Дудина не только за высокий профессионализм, ответственность и компетентность, но и за … творческое начало.

О том, что когда-нибудь его будут называть поэтом, Валерий Иванович не мог и представить. В школьные годы он больше тяготел к точным наукам, чем к литературе. Невесть откуда взявшиеся способности к стихосложению проявились у него в 2006 году. Как вспоминает наш герой, тогда он познакомился со своей будущей супругой Натальей, и в порыве нахлынувших чувств стихи полились сами собой. Сначала своей суженой он посвящал небольшие четверостишия, потом и полноценные стихи. С тех пор стихотворному сочинительству он уделяет большую часть своего свободного времени.



Творчество В.И. Дудина разнообразно. Ему неплохо удаются как чувственные лирические, так и пафосные патриотические сочинения, философские рассуждения на тему семейных и человеческих взаимоотношений.



Радует Валерий Иванович своим творчеством и коллег. В канун каждого праздника небольшие стихи В.И. Дудина украшают информационный стенд цеха № 3. «Писать для коллег мне доставляет огромное удовольствие, — говорит Валерий Иванович. – Главное, чтобы была тема, а образы приходят сами».



Примечательны стихи В.И. Дудина о Шумерле, о родном комбинате, о Дне Победы, стихи, посвященные женщинам. В его стихах находят отражение вера в преобладающую силу разума, глубокое чувство справедливости, уважение к людям труда.

Есть в творческой копилке Валерия Ивановича и песни в стиле шансон. Овладев гитарой еще в детские годы, он с удовольствием сочиняет и дарит родным и близким песни на остросоциальные темы.



Твердость жизненных принципов — отличительная особенность натуры Валерия Ивановича. Он не привык прятаться за спинами товарищей, отмалчиваться. Как человек труда он всегда принципиально отстаивает свою точку зрения, свою правоту. За это его уважают и друзья, и коллеги. «Я, как Д`Артаньян, — говорит о себе наш герой, — добрый, но со шпагой».

Что вдохновляет человека в жизни? Семья, любимая работа, реализация себя. В этом смысле Валерию Ивановичу Дудину очень повезло. Рабочий, романтик и поэт в одном лице, он относится к тем счастливым людям, которые утром с радостью идут на работу, а вечером с радостью возвращаются домой. Потому что и там, и там его уважают, ценят и ждут.

Валерий Дудин, стихи

Жизнь наша памятью богата

Пришел тот день!

Пробил тот час!

Жизнь наша памятью богата,

С днем рождения, комбинат,

92 – большая дата!

Нельзя не вспомнить те года,

Когда и как всё начиналось,

Чей труд, фамильи, имена

В сердцах и памяти остались.

Было трудно им вначале,

Они пахали день и ночь,

Они с нуля всё начинали,

Дурные мысли гнали прочь.

Ошибок было очень много,

Не будем мы судить их строго.

Комбинат с годами рос,

Появился некий спрос.

Всё бы ладно, но беда –

К нам в страну пришла война.

Великий Сталин дал приказ

Всем заводам для работы.

И был исполнен сей указ,

И КАФ стал делать самолеты.

Много лет, как нет войны,

Не слышим мы народов стоны.

Для обороны всей страны

Комбинат дает фургоны.

Пусть он растет и процветает

На благо родины, страны,

А руководству и рабочим –

Большой поклон до всей земли.

И нет у нас ни грамм сомненья,

Мы знаем, верим наперед –

Он в трудный час найдет решенье,

Комбинат не подведет!

От всей души вас поздравляю,

Всех благ земных я вам желаю,

Чтоб в этот день был каждый рад

Поднять бокал за комбинат!

С днем рождения, город любимый!

На слияньи двух дорог

Появился городок.

Людей в нем было очень мало,

Еды, одежды не хватало.

В годы первых перестроек

Пришла пора великих строек.

Город наш не отставал,

КАФ родной началом стал.

Руководит им наш отец -

Алий Ахматович, молодец!

Он всем, чем может, помогает,

И его весь город знает.

Годы шли, прошла война.

Цель у всех была одна –

Из руин поднять страну

И освоить целину.

Много было перемен…

Город наш прекрасен тем,

Что везде, всегда и всюду

Он заботится о людях.

Нельзя не вспомнить руководство,

Все их дела и производство,

Чтоб город рос и процветал,

Чтоб он еще прекрасней стал.

Живи, цвети и процветай,

Гостей хлеб-солью ты встречай,

Храни ты прадедов заветы,

А жизнь на них нам даст ответы.

Любимый город, милый, знай,

Тобой гордится отчий край!

Моей любимой

Без тебя заря не встанет,

На свете нет тебя милей.

Меня к тебе всё время тянет.

Приди же, милая, скорей.

На всей земле ты всех прекрасней,

Глаза твои, как изумруд.

Твои улыбки в день ненастный

Весь люд земной с ума сведут.

Твой голос — ласковый и нежный,

Ничто с ним пеньем соловья.

Когда проходишь вдруг ты мимо -

Цветами стелится земля.

Как мог я жить все эти годы,

Не зная, милая, тебя?

Пройду любые я невзгоды

И жизнь отдам тебе, любя.

И что бы в жизни ни случилось,

Твоя любовь всегда со мной.

И то, что всё-таки свершилось,

Связало нас одной судьбой.

Бокал с шампанским поднимаю

И за тебя, родная, пью.

И лишь теперь я точно знаю,

Как сильно я тебя люблю.

Посвящение женщине

Если хочешь быть счастливой,

Чтоб семья была крепка,

Знай, не надо быть красивой,

Надо, чтоб была душа.

Лишь она способна видеть,

Только ей дано понять,

Кого любить и ненавидеть,

А с кем судьбу свою связать.

Все же есть она на свете,

Любовь, которую мы ждем.

И дай ты, Бог, чтоб нашим детям

Всю жизнь нужды не знать ни в чем.

Ольга Стрельцова.