Как всё начиналось

История Шумерли в документах и фактах

Как известно, возникновение Шумерли связано со строительством железнодорожной линии. Строительство железной дороги Арзамас — Шихраны — Казань, начатое в годы первой мировой войны, завершилось только в 1918 году. Здесь, близ железной дороги, и возник жилой поселок.

Биография города началась с 1916 года, когда появились первые его жители для обслуживания железнодорожного вокзала и железной дороги. Свое название станция Шумерля взяла от близлежащей деревни.

В начале 1920-х годов Шумерля представляла собой небольшой посёлок с единственной улицей. Посёлок входил в состав Шумерлинского Совета Ходарской волости Ядринского уезда и насчитывал около 250 жителей. В октябре 1927 года в связи с упразднением уездов и волостей и образованием районов Чувашии посёлок вошёл в состав Вурнарского района. С 20 мая 1930 года — рабочий поселок Шумерля Шумерлинского сельского Совета (д. Шумерля) рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вурнарского района Чувашской АССР.



С 1 марта 1935 года рабочий поселок Шумерля становится районным центром Шумерлинского района Чувашской АССР. На основании постановления Президиума ВЦИК от 23 июня 1937 года рабочий поселок Шумерля был преобразован в город. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Шумерля отнесена к категории городов республиканского подчинения.



Удобное географическое положение посёлка, наличие лесных массивов, окружающих посёлок, железная дорога, близость сплавной реки с первого дня способствовали развитию строительства предприятий, которые вели разработку леса, изготавливали шпалы, заготавливали дрова для нужд железной дороги. Первым предприятием, которое занималось этими делами, на станции Шумерля был железнодорожный лесной комитет (железком).



Появились и частные фирмы. Крупным лесопромышленником в этих местах был Карягин. Впоследствии один из его домов долгое время служил школой, где позднее размещался городской отдел внутренних дел.



В 1926 году появилась лесопромысловая артель «Труженик», которую возглавил Г.С. Макаров. Артель занималась выпуском пиломатериалов. Впоследствии была преобразована в машиностроительный завод. Ныне это одно из крупнейших предприятий — ОАО «Шумерлинский завод спецавтомобилей».



В 1930 году в эксплуатацию был введён экстрактовый завод. В 1931 году дал первую продукцию деревообрабатывающий комбинат. С ростом потребности в сырье в 1931 году был образован Шумерлинский леспромхоз. В последствии появились лесобондарный и лесотарный заводы, пекарня, пущены в эксплуатацию квасной и кирпичный заводы.



В 1935 году вступила в строй типография, а в 1940 году — кондитерская фабрика и мастерская индпошива.



В военные годы все предприятия перешли на выпуск военной продукции.

Сегодня Шумерля — один из городов Чувашской Республики с развитой промышленностью и социальной инфраструктурой.



С Днем города всех, кто родился и вырос в Шумерле, кто много лет назад приехал сюда и остался навсегда! С праздником всех, кто своим трудом внес вклад в развитие города, и всех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу.



Л. Чиркова, директор городского архива.