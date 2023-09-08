Трудовые права мобилизованных сотрудников: особенности обеспечения

Гражданам, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации,

необходимо возобновить трудовой договор с работодателем.



Трудовой договор возобновляется в день выхода на работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за 3 рабочих дня.

В октябре 2022 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе РФ, которые определили особенности оформления трудовых отношений с мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками. Согласно новым правилам на период службы в ВС России за ними сохраняется место работы, но действие трудового договора (а значит, и обязанности сторон) временно приостанавливаются, а пока сотрудник пребывает на службе, работодатель имеет право найти ему временного заместителя и заключить с ним срочный договор. Работодатели не вправе расторгнуть договор с мобилизованными в одностороннем порядке, это возможно только в случае ликвидации организации, закрытия ИП или истечения срока действия срочного трудового договора.

ВАЖНО! Действие договора возобновляется в день возвращения гражданина на работу, о чем он должен сообщить руководству за три рабочих дня. Это необходимо и для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например, для выплат по больничным листам.



В случае, если на дату наступления временной нетрудоспособности человек не возобновит трудовые отношения с работодателем, то его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен, так как он утратит право на получение страхового обеспечения.

За разъяснениями можно обратиться в региональный контакт-центр Отделения Социального фонда России по Чувашии по номеру телефона 8 8001000001 (звонок бесплатный).



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.