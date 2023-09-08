О необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных

С 01.09.2022 г. вступили в силу изменения в закон «О персональных данных». Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных, за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

26.12.2022 г. вступил в силу приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 г. № 180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных».



Ознакомиться с новыми формами можно на портале Роскомнадзора (pd.rkn.gov.ru), там же есть примеры заполнения уведомлений. Уведомление можно заполнить одним из следующих способов: в бумажном виде, в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА.

В случае направления уведомления до 25.12.2022 г. оператору необходимо заполнить форму информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе, осуществляющем обработку персональных данных, с последующим направлением его в адрес Роскомнадзора.



Управление Роскомнадзора по ПФО.