Началась подписная кампания на первое полугодие 2024 года

1 сентября Почта России открыла подписку на более 6500 изданий. В собственном подписном каталоге почты — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы, в том числе детские издания, газеты и журналы о здоровье, хобби и путешествиях, издания на национальных языках. Клиенты могут оформить и оплатить подписку на сайте компании в разделе «Подписка онлайн», в мобильном приложении, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона.



Издания в электронном каталоге на сайте и в приложении можно искать как по названию, так и по подписному индексу или издателю. Там есть возможность сортировки по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиент может выбрать подходящий способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора.



Кроме того, клиенты Почты России могут оформить благотворительную подписку на периодические издания в адрес социальных учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра» или любом почтовом отделении.