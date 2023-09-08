В Чувашии вновь проведут конкурс «Счастливое сельское детство»

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов:

«Главная цель конкурса – сформировать у молодого поколения новое понимание о жизни на селе: о том, что здесь, а не только в большом городе, можно получить качественное образование, стать востребованным специалистом и добиться успеха. Вот основные цели конкурса».

В этом году творческое состязание проводится как составная часть фестиваля-форума «Лучшие на селе» и приурочено к Году экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. Организаторы конкурса – Минсельхоз Чувашии, Минобразования региона, Чувашский аграрный университет в партнерстве с республиканским Союзом женщин.

В прошлом году на конкурс поступило 2 тысячи творческих работ, участвовали 7 тысяч детей из детсадов, школ, техникумов республики. В 14 номинациях девчонки и мальчишки демонстрировали свои таланты в песнях, танцах, изобразительном искусстве и мастерстве художественного и письменного слова. В этом году предполагается, что число номинаций будет расширено с учетом идеологии будущего года – детям будет предложено в своих работах отразить специфику ответственного отношения к окружающей среде.



До 1 октября планируется провести муниципальные этапы, до 13 октября, в преддверии Дня работников сельского хозяйства, выберут лучших в республике.



Источник: cap.ru.