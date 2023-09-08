В Синькасах открыли памятник героям-землякам

В торжественной церемонии, состоявшейся 2 сентября, участвовали глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, начальник Торханского территориального отдела Алина Сергеева, депутат окружного Собрания Алина Васильева, труженик тыла и старожил деревни Вениамин Прохоров, жители и гости деревни.



Реконструкция памятника была произведена по инициативе главы округа и при непосредственном участии начальника Торханского территориального отдела. Установили обелиск героям-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и благоустроили территорию по программе инициативного бюджетивания.



После возложения цветов к памятнику состоялась концертная программа «Жизнь во имя Отечества», в которой приняла участие творческая группа передвижного клубного учреждения. На сцене в исполнении артистов прозвучали песни на чувашском и русском языках.



ИРЦК Шумерлинского МО.