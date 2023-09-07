За вклад в развитие города

7 сентября в рамках празднования Дня города в Центре детского творчества состоялась

торжественная церемония чествования шумерлинцев, внесших значительный вклад в развитие города в различных сферах деятельности — науки и образования, производства и ЖКХ,

здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

На торжестве присутствовали руководство города, депутаты Собрания депутатов, представители предприятий и организаций, трудовых коллективов, жители.



Вручая свидетельства о занесении на Доску почёта, глава города Сергей Яргунин и глава администрации Эдуард Васильев отметили, что всегда главным достоянием Шумерли были люди, каждый из представленных на Доске почета в своей деятельности достиг высоких результатов и достоин всеобщего внимания. Портреты 28 шумерлинцев, получивших свидетельства, после завершения реконструкции городской площади появятся на Доске почета.



Также в честь дня рождения Шумерли за многолетний добросовестный труд 20 лучших специалистов в разных отраслях были отмечены Почетными грамотами города и 24 шумерлинца получили благодарности администрации города. Благодарностей администрации города удостоились и 7 активисток женсовета Шумерли, принявших активное участие в республиканском конкурсе «Я – женщина». Их вручила заместитель главы администрации – начальник отдела образования и социальной политики Елена Сахарова.



В торжественной обстановке состоялось награждение победителей городского конкурса на лучшее озеленение и благоустройство. В номинации «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории» победителем была признана Детская школа искусств № 1, на 2-м месте – Центр детского творчества, на 3-м – детский сад № 4 «Ладушки». В номинации «Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов» 1-е место заняла управляющая компания «Дом». В номинации «Оформление цветников и уголков отдыха» 1-е и 2-е места заняли детский сад № 1 «Золотой ключик» и детский сад № 15 «Сказка». Благодарственных писем удостоились члены инициативной группы ТОС «Центральный».

Марина Ветликова.