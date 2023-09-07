ГТО – основа физического воспитания

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года комплекс «ГТО» входит в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография».



В городе продолжается работа по внедрению комплекса ГТО не только среди учащихся образовательных учреждений, но и среди взрослого населения. В сентябре в Шумерле запланирован ряд мероприятий по реализации Комплекса ГТО.



С 4 сентября воспитанники подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений приступили к сдаче нормативов. С 18 сентября учащиеся 9 и 11 классов примут участие во втором этапе сдачи нормативов (беговые виды и плавание), первый этап которого они прошли в мае. На 22 сентября запланировано тестирование сотрудников кожно-венерологического диспансера.

Источник: администрация города Шумерли.







