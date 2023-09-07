Госпаблики пользуются большой популярностью среди населения

В Чувашии все ведомства и учреждения имеют свои аккаунты в таких популярных социальных сетях. В настоящее время насчитывается более 2 тысяч госпабликов, аудитория которых превышает 1 миллион человек, констатирует новочебоксарская газета «Грани» со ссылкой на данные Центра управления регионом Чувашской Республики. Большинство госорганов и госорганизаций представлены в сети «ВКонтакте» — около 65 %, а 15% — в «Одноклассниках».



Страницы и сообщества, созданные органами власти и государственными учреждениями, обеспечивают доступ граждан к информации простым путем, сокращая дистанцию между властью и населением.



Для информирования граждан о своей работе и для ответов на вопросы органы власти активно используют и мессенджере «Telegram». Здесь обратиться к ним тоже просто — достаточно оставить свой вопрос в комментариях под любым постом.



Чтобы быть уверенным в том, что вы попали именно на госпаблик и получите проверенную информацию, нужно обратить внимание, помечено ли сообщество специальным знаком (флажком или надписью) — «Госорганизация» и «Подтверждено через Госуслуги».