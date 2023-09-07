В Чувашии появится Знак отличия «За безупречную государственную гражданскую службу»

На общественное обсуждение до 11 сентября вынесен проект Указа Главы Чувашской Республики «О знаке отличия «За безупречную государственную гражданскую службу Чувашской Республики». Предложения принимаются по электронной почте: nagrada1@cap.ru.

Цель создания данного знака отличия заключается в поощрении государственных гражданских служащих за высокие результаты в своей служебной деятельности и долголетнюю безупречную и эффективную работу в интересах республики. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственных наградах Чувашской Республики», этот знак отличия также позволяет его носителю получить звание «Ветеран труда».

чувашинформ.рф