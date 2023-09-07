Все проблемы на контроле

Вчера в ходе рабочего визита в Шумерлю министр образования Чувашии Дмитрий Захаров посетил ряд подведомственных учреждений: проинспектировал ход работ затянувшегося капитального ремонта гимназии № 8; ознакомился с условиями проживания студентов в общежитии и провёл круглый стол с педагогическим коллективом Шумерлинского политехнического техникума; пообщался с воспитанниками и ознакомился с материально-технической базой Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



С директорами каждого образовательного учреждения состоялся конструктивный разговор о дальнейшей жизнедеятельности вверенных им учреждений, обсуждены проблемные вопросы и возможные пути их решения.



Наш корр.







