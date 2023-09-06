Чебоксарцы по-прежнему остаются самыми активными в соцсетях

И пишут сообщения в органы власти чаще, чем жители других муниципалитетов. Такие данные озвучили в Центре управления регионом Чувашской Республики, подводя итоги лета-2023. Жители столицы оставили почти 4,5 тысячи сигналов, и каждый из них был зафиксирован, обработан ЦУР, а затем передан конкретным исполнителям.

Отметим, что вслед за чебоксарцами лидерами по количеству обращений, как и в 2022 году, можно считать новочебоксарцев, канашцев и алатырцев. И если прошлым летом жители республики чаще сообщали о необходимости ремонта и строительства дорог, то теперь вперед вырвалась тема благоустройства улиц, парков, пешеходных зон. Также в топе вопросы ЖКХ, общественного транспорта и социального обслуживания.

Пользователи соцсетей стали пристальнее следить за графиком вывоза мусора (прошлым летом на эту тему зафиксировано 116, сообщений, а этим – 320), состоянием детских игровых площадок (рост с 93 до 230 обращений), газонами и покосом травы (со 181 до 234).

«Сообщения пользователей соцсетей помогают лучше понять, на что стоит обратить внимание коммунальщикам, сотрудникам управляющих компаний и другим ответственным лицам. Задача ЦУР при этом — упростить взаимодействие власти и жителей, сделать общение в сети привычным и удобным для людей инструментом, – напомнила руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева. – В конечном счете мы помогаем власти понять проблемы жителей, а пользователям соцсетей – получить реальную пользу от коммуникации с властью».

чувашинформ.рф