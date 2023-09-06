«Цифровой Диктант»: проверка знаний в области цифровой грамотности

«Цифровой Диктант» — это ежегодная Всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности, которая с 2019 года проходит на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф.

В этом году акция «Цифровой Диктант» пройдет с 29 сентября по 15 октября на всей территории в России в онлайн и офлайн-формате.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

В дни проведения акции могут проводиться мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности: круглые столы, лекции, пресс-брифинги, а также у участников будет возможность пройти тестирование на специально оборудованных офлайн-площадках в различных городах России.

На основе результатов тестирования будет определен Индекс цифровой грамотности населения России.

Источник: Минобразования Чувашии