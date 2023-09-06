Продолжается прием заявок на участие в конкурсе лучшей практики внедрения и развития наставничества

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2019 г. № 401 «О республиканском конкурсе среди организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества», распоряжением Администрации Главы Чувашской Республики от 18 июля 2023 г. № 181 продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества от организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества, в том числе от органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, реализующих практики наставничества.

Подробная информация о конкурсе размещена на баннере «Наставничество» на официальном портале органов власти Чувашской Республики и на сайте Управления государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград в разделе «Республиканские и внутренние конкурсы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 июля по 11 сентября 2023 г. по рабочим дням с 8 до 12 час. и с 13 до 17 час. по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, каб. 13.01.

Справки по тел.: 8 (8352) 56-50-36; e-mail: kadr14@cap.ru.