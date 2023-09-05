Чувашия предложит ужесточить наказание водителей мотоблоков за нарушение ПДД

С инициативой о внесении изменений в федеральные законы может выступить Госсовет Чувашии. Как сообщили в ГИБДД республики, с начала года на дорогах региона произошли 5 аварий с мотоблоками и последствия ужасающие – погибли 2 человека, ранения получили 6 жителей Чувашии. Еще одно проблемное направление – мототранспорт, число инцидентов по вине мотоциклистов выросло на 65,2%.

«У нас дороги, инфраструктура становятся лучше, люди становятся образованнее, а культура вождения падает. Организация дорожного движения требует комплексного подхода. Конечно, всю работу по инфраструктуре, по пропаганде, по профилактике будем проводить. Но важно обеспечить неотвратимость наказания, чтобы дисциплинировать и приучать к соблюдению правил», — поручил Глава Чувашии Олег Николаев.

Характеризуя ситуацию на дорогах Чувашии, на еженедельной планерке в Доме Правительства привели такие цифры: с начала года погибли 68 человек. Трагедий становится меньше с каждым годом, в прошлом году жертвами ДТП стали 119 человек. В 2018 году 162 человека потеряли жизнь в дорожной аварии.

Как отметил министр транспорта Чувашии Владимир Осипов, чаще всего аварии происходят из-за намеренного или случайного нарушения ПДД. Это превышение скорости, выезд на «встречку», нетрезвое состояние водителей и пешеходов.

чувашинформ.рф.