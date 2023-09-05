Учебный год стартовал для 35 тысяч студентов из Чувашии

Они учатся в 12 вузах республики, озвучили данные в Министерстве образования региона. В целом в России в сентябре пришли в аудитории 4,5 млн российских студентов, из них более 1,2 миллиона – первокурсники. Такие данные озвучил на оперативном совещании у Председателя Правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Основной этап приёмной кампании прошёл штатно – мы следили за ним через координационный центр, – без серьёзных отклонений», – отметил вице-премьер, выступая по теме приемной кампании в вузы и отметив, что продолжается прием в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

В своем докладе Дмитрий Чернышенко особо подчеркнул увеличение бюджетных мест и зачисление на учебу участников СВО и их детей в рамках отдельной квоты. «В вузы России поступили более ста тысяч граждан стран дальнего и ближнего зарубежья, что подтверждает востребованность российского образования», – добавил он.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» оказался популярным у абитуриентов: через него подали заявления более 375 тысяч человек. Самыми востребованными у поступающих стали следующие направления: информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент. Среди вузов в лидерах РАНХиГС, Казанский и Уральский федеральные университеты, Высшая школа экономики и Финуниверситет.

По поручению Президента, прозвучало на совещании, реализуется новая национальная система высшего образования. С 1 сентября начался пилотный проект, в котором участвует 6 вузов. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового (со сроком обучения от 4 до 6 лет), специализированного (от 1 года до 3 лет) и аспирантуры. Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

Также разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупнённую группу специальностей и направлений подготовки. Он позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов и даст возможность получения нескольких квалификаций.

чувашинформ.рф