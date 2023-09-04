Глава Чувашии объявил 2024 год Годом экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии

Соответствующий указ Глава Чувашии подписал в целях сохранения окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и формирования у граждан экологической культуры.

«Прошу министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики планировать все мероприятия, сформировать оргкомитет и привлечь к этой работе максимальное количество институтов гражданского общества, общественных организаций и людей, которые занимают активную позицию в экологической повестке. Это позволит нам учесть соответствующее финансирование, чтобы все мероприятия прошли достойно и был получен максимальный эффект», – подчеркнул Олег Николаев в ходе еженедельного совещания в Доме правительства.

Указом поручено образовать организационный комитет по проведению Года экологической культуры и бережного природопользования, разработать план соответствующих основных мероприятий.

Планируется, в частности, принять дополнительные меры по стимулированию деятельности по охране окружающей среды, развитию экологической культуры и повышению экологической привлекательности региона в целях его дальнейшего устойчивого развития.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.