В Чувашии участники СВО и их семьи освобождены от начисления пеней за капремонт и ЖКУ

Ранее от начисления пеней были освобождены мобилизованные жители республики. Указом Главы Чувашии в перечень получателей данной меры соцподдержки включены все участники СВО:

служащие по контракту;

сотрудники Росгвардии и погранслужбы ФСБ;

добровольцы;

иные сотрудники органов, обеспечивающие проведение СВО.

Для освобождения от начисления пеней необходимо подать заявления:

в управляющую компанию;

в ресурсоснабжающие организации;

оператору по обращению с коммунальными отходами;

в Фонд капремонта.

чувашинформ.рф.