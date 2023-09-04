В Чувашии участники СВО и их семьи освобождены от начисления пеней за капремонт и ЖКУ

Ранее от начисления пеней были освобождены мобилизованные жители республики. Указом Главы Чувашии в перечень получателей данной меры соцподдержки включены все участники СВО:
- служащие по контракту;
- сотрудники Росгвардии и погранслужбы ФСБ;
- добровольцы;
- иные сотрудники органов, обеспечивающие проведение СВО.
Для освобождения от начисления пеней необходимо подать заявления:
- в управляющую компанию;
- в ресурсоснабжающие организации;
- оператору по обращению с коммунальными отходами;
- в Фонд капремонта.
чувашинформ.рф.