04 Сен

В Чувашии участники СВО и их семьи освобождены от начисления пеней за капремонт и ЖКУ

Ранее от начисления пеней были освобождены мобилизованные жители республики. Указом Главы Чувашии в перечень получателей данной меры соцподдержки включены все участники СВО:

  • служащие по контракту;
  • сотрудники Росгвардии и погранслужбы ФСБ;
  • добровольцы;
  • иные сотрудники органов, обеспечивающие проведение СВО.

Для освобождения от начисления пеней необходимо подать заявления:

  • в управляющую компанию;
  • в ресурсоснабжающие организации;
  • оператору по обращению  с коммунальными отходами;
  • в Фонд капремонта.

чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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