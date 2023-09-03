Что делать в теплице осенью?

Правильная консервация теплицы на зиму – залог ее долгой службы и хороших урожаев.

Что и когда нужно сделать с этой постройкой, чтобы она не превратилась в рассадник болезней

и не развалилась раньше времени?

Для начала нужно понять, что обслуживать теплицу вам предстоит каждый год, причем не важно, какая именно у вас модель. И деревянные, покрытые пленкой, и поликарбонатные, и отапливаемые теплицы ждут от вас схожих работ, пропускать которые не стоит.



Прежде чем приступать к сезонным работам по очистке теплицы, удалите из нее все растительные остатки. При низких температурах растения все равно не дадут новых цветов и завязей, а вот мешать вам будут. Кроме того, отремонтируйте все, что собирались, выньте опоры, кустодержатели и настеленные дорожки или ограничители гряд.



Почва в теплице эксплуатируется активно, накапливая в себе остатки фунгицидов, инсектицидов, удобрений и солей. Из-за этого за несколько лет она становится непригодной для выращивания растений и превращается в рассадник болезней и вредителей. Лучшим решением будет смена грунта каждые 2-3 года. Снимать необходимо слой толщиной 25-30 см (на штык лопаты), причем перед этим нужно убрать мульчу, если таковая имелась.



Если заменить тепличный грунт невозможно, придется его реанимировать. Для начала дезинфицируйте грунт биопрепаратами, которые, помимо подавления микроорганизмов, оздоравливают почву, например, Фитоспорин-М, Фитоцид®-р, Байкал ЭМ-5, Бактофит, Триходерма Вериде 471 и т.п. Их вносят в землю за две недели до осенних заморозков на глубину 5-10 см.

Весной обработку можно повторить. Затем на каждый кв. м внесите 40-50 кг компоста или перепревшего навоза и проведите глубокую двухуровневую перекопку. Затем пролейте почву препаратами, ускоряющими разложение и гумификацию растительных остатков.



Для тех, кто не боится приложить дополнительные усилия, хорошим вариантом станет сооружение в теплице теплых компостных гряд. Для этого в выкопанные траншеи вносят слой свежего навоза толщиной 15-25 см, сверху слой растительных остатков толщиной 25-30 см, а в конце засыпают 20 см грунта или готового компоста. За осень и начало весны содержимое траншей начнет разлагаться, и весной вы получите готовую теплую гряду с плодородным грунтом.



Вносить в грунт осенью стоит не только органику, но и комплексные минеральные удобрения. Если ваша теплица круглый год остается накрытой и не подвергается влиянию дождя и снега, можно внести калийные и фосфорные удобрения уже в сентябре-октябре. Они постепенно растворятся во влажной почве, но не вымоются из нее и весной будут доступны для растений. В среднем вносят 40-60 г. суперфосфата и 25-30 г. калийной соли или сернокислого калия на 1 кв. м грунта.



Чтобы избавиться от грибков, бактерий и зимующих вредителей, стены теплицы нужно тщательно промыть мыльным раствором, причем как изнутри, так и снаружи. В раствор стоит добавить медный или железный купорос, чтобы он стал еще более действенным. Затем теплицу нужно закрыть и зажечь внутри серную шашку «Климат», установленную на кирпич или иную ровную твердую негорючую поверхность (в теплицах, каркас которых изготовлен из неокрашенного металлопрофиля, использовать серные шашки нельзя, т.к. это приведет к образованию коррозии).

Хотя горит шашка несколько часов, заходить в теплицу нельзя трое суток, чтобы не надышаться сернистым ангидридом. После применения шашки теплицу нужно тщательно проветрить, еще раз вымыть от копоти, а затем внести препараты, способствующие восстановлению плодородия почвы (например, Байкал ЭМ1, Биокомплекс БТУ «Оздоровитель почвы» и др.), т.к. в результате окуривания наряду с болезнями погибают многие полезные грибы и бактерии.



Деревянные детали каркаса нужно опрыскать или покрасить 3%-ным раствором медного или железного купороса, чтобы защитить от гниения и патогенных грибков. Особенно тщательно этим же раствором стоит обработать стыки, щели, трещины и прочие укромные места, где охотно устраиваются на зимовку вредители.



После дезинфекции теплицу необходимо проветрить, открыв двери и форточки настежь. Чтобы влага не застаивалась внутри, дверь желательно оставить открытой на всю зиму, а чтобы каркас не перекосило, ее можно и вовсе снять. Кстати, некоторые огородники разбирают торцы поликарбонатных теплиц на холодное время года, а обратно собирают в конце февраля или начале марта, т.е. за 3-4 недели до начала работ в теплице.



Если с пленочными теплицами все просто и на зиму укрывной материал с них снимают и хранят отдельно, то с поликарбонатом есть нюансы. Снимать его каждый год не имеет смысла, а вот оставлять на крыше опасно – под слоем снега он может сломаться. Чтобы этого не произошло, нужно либо регулярно счищать снег с теплицы, либо установить внутри подпорки. Первый вариант сложнее, но действеннее – приезжать в сад после каждого обильного снегопада и все счищать непросто, но так вы точно оградите теплицу от поломок. Если такой возможности нет, сколотите конструкции, похожие на гигантские швабры или буквы Т и установите их так, чтобы на горизонтальную перекладину опирался кусок поликарбоната на скате крыши.



Подготовка теплицы к зиме может занять у вас целые выходные, однако отказываться от нее нельзя. К тому же все работы приходятся на осенний период после уборки урожая, когда дел на участке становится все меньше. Поверьте, это время не будет потрачено даром, и весной вы сможете с чистой совестью высаживать зелень и рассаду в чистую и безопасную теплицу.

Источник: ogorod.ru.