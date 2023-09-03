Храним картофель правильно

Уже собран урожай картофеля. Теперь перед сельхозтоваропроизводителями, да и просто дачниками, встает вопрос: как сохранить его? На этот вопрос подробно отвечает специалист информационно-консультационного центра филиала Россельхозцентрапо Чувашской Республике Татьяна Пыркина:

Успех хранения картофеля зависит, прежде всего, от соответствия его в момент закладки на хранение требованиям качества, а также лежкости, т. е. способности продукта сохранять свои качества в течение определенного времени.

Рекомендации очень простые — выкопанный картофель сортируют, убирают нежелательную примесь, растительные остатки и лишнюю землю. И перед закладкой на хранение картофель полезно обсушить на воздухе в течение 2-3 часов. Кожура при этом грубеет и меньше повреждается при транспортировке.

Для семенного картофеля весьма эффективным приёмом подготовки к хранению является озеленение клубней. Зеленые клубни устойчивы к заболеваниям, так как содержат соланин – вещество, ядовитое для человека и животных, поэтому озелененные клубни используют только для посадки. С помощью соланина у клубней укрепляется кожура, создается своего рода барьер.

Обязательное условие успешного хранения картофеля – тщательная подготовка хранилищ. Прежде всего хранилище очищают от прошлогодних остатков, тщательно заделывают щели и проверяют вентиляцию. После очистки хранилище просушивают, обрабатывают бордоской смесью или белят свежегашеной известью, используют серные шашки.

Картофель не следует сразу загружать в очень холодное хранилище, ведь при хранении картофеля выделяют несколько периодов: лечебный послеуборочный, период снижения температуры, зимний (основной) и весенний (после начала прорастания клубней). Лечебный начинается сразу после уборки и может продолжаться от 5 дней до трех недель в зависимости от степени вызревания и повреждений клубней. Во время лечебного периода происходит залечивание механических повреждений, дозревание клубней и их подготовка к длительному хранению. Содержание сахаров в клубнях сокращается, увеличивается количество крахмала, кожура клубней становится более прочной. Температура в хранилище в лечебный период не должна превышать 18-19°С, влажность 85-95 %. Важным фактором, влияющим на зарубцовывание повреждений, является свободный доступ кислорода к клубням, поэтому в лечебный период необходимо картофель вентилировать. Период снижения температуры – это период охлаждения картофеля. В это время, примерно за месяц, необходимо постепенно снижать температуру от 15-18 до 2-5°С. Это период глубокого покоя с минимальной интенсивностью физиологических и биологических процессов картофеля.

Чтобы избежать преждевременного прорастания клубней, необходимо в течение всего основного периода стабильно поддерживать установленную для хранения температуру (2-5°С) и влажности воздуха 85-95 %. В конце зимнего периода происходит пробуждение точек роста, увеличивается интенсивность дыхания, активизируются биохимические процессы – клубни готовы прорастать.

Весной, в последнюю декаду отрицательных температур наружного воздуха, температуру в насыпи картофеля можно снизить до 1,5-2°С путем открывания хранилища, вентиляционных заглушек — это позволяет накопить запас холода на весенний период и сохранить показатели лежкости, задержать прорастание клубней. В конце весеннего периода клубни, предназначенные для посадки, следует нагреть до 10-15°С, чтобы повысить их устойчивость к механическим повреждениям во время транспортировки и посадки.