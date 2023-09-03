На какие пособия имеет право студенческая семья?

Студенческой семье, в которой оба супруга обучаются по очной форме обучения в вузах или колледжах (техникумах), или семье, состоящей из одинокого родителя-студента, органами Социального фонда предоставляются единовременное пособие при рождении ребенка в размере 22909,03 руб. и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 8591,47 руб.

Если отец ребенка проходит военную службу по призыву или является курсантом 1 курса военной профессиональной организации и военной образовательной организации высшего образования, то семья имеет право на дополнительные выплаты: единовременное пособие беременной жене военнослужащего в размере 36278,84 руб. и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в размере 15548,07 руб.



Заявления необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Семьи с низкими доходами могут оформить единое пособие на беременных женщин и детей (назначается с учетом оценки нуждаемости). Пособие назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Родители, обучающиеся по очной форме обучения, могут выбрать либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, либо единое пособие.



Чтобы оформить выплаты, необходимо подать заявления о назначении пособий через портал госуслуг или обратиться лично в клиентскую службу Социального фонда или в МФЦ.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.