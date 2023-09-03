Грибной сезон

Чтобы отдых в лесу оказался не только весёлым, но и безопасным, мы напоминаем вам

несколько простых, но, несомненно, очень важных правил безопасности.

Отправляясь в лес, обязательно сообщите близким или друзьям подробную информацию о том, куда вы пошли и когда планируете вернуться. Это сократит время спасателей и поможет сохранить вам жизнь и здоровье, если вы потеряетесь.



Всегда одевайтесь по погоде. Одежда должна быть яркой, в идеале – со светоотражающими элементами. Если такой одежды нет, купите сигнальный жилет — он дешёвый и его можно надеть на любую куртку. Вы должны быть одеты тепло – в лесу холоднее, чем рядом с домом. Не забудьте про непромокаемую обувь.



Возьмите с собой рюкзак, в него сложите заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, фонарик, дождевик или кусок пленки, запас воды и перекус. Если вы нуждаетесь в постоянном приёме лекарств, берите запас таблеток. Для отслеживания маршрута возьмите, если есть, трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон.



Если с вами в лес идёт пожилой человек или ребёнок, то установите специальное приложение, которое позволит близким на их телефонах отслеживать его перемещение. Эту услугу можно подключить у всех основных мобильных операторов на любой, в том числе кнопочный, телефон. Берите с собой компас, даже если не умеете им пользоваться: если вы потеряетесь с работающим телефоном, компас поможет специалистам дистанционно вывести вас на дорогу.



Такой рюкзак должен быть у каждого участника вашей лесной прогулки. Детям в рюкзак положите мобильный телефон, воду, перекус, свисток, маленький фонарик и защиту от дождя – всё остальное ребёнок не сможет использовать безопасно для самого себя, если вас не будет рядом.



Изучите на карте тот район, куда собираетесь отправиться, чтобы понять, какие там есть ориентиры, с какой стороны может быть река или дорога. Запоминайте по возможности свой путь, замечая по дороге объекты, которые могут служить ориентирами (овраг, речка, линия электропередач и так далее). Оставляйте видимые следы по ходу своего движения, которые помогут вам вернуться назад, — например, заметные знаки из палок на земле. Если умеете пользоваться компасом, то перед походом в лес отметьте аварийный азимут.



Самый главный совет: как только вы поняли, что потерялись, – остановитесь. Вы уже заблудились и не понимаете, где находитесь. Чем больше вы паникуете и хаотично двигаетесь, тем дальше уходите и усугубляете ситуацию.



Не пытайтесь залезть на высокое дерево, чтобы понять, где вы находитесь, – настолько высоко, чтобы увидеть лес сверху, вы всё равно не залезете, а упасть и травмироваться можете. Не рассчитывайте на мох на деревьях, муравейники и тому подобные приметы – наш опыт лесных поисков показывает, что они не работают и могут вас только запутать.



Позвоните по номеру 112 или в полицию. Если на телефоне появилась надпись «нет сети», «нет связи» и так далее, всё равно наберите 112 или нажмите опцию «экстренный вызов», «SOS»: звонки в службу 112 могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия.



Оператору 112 сообщите ваши данные, откуда и во сколько вы вышли, возраст, состояние здоровья, если помните – телефоны родных.



Сразу же после звонка в службу 112 звоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52. В нашем отряде есть специалисты, которые владеют знаниями, позволяющими дистанционно определить местоположение человека и вывести его из леса по телефону. Перестаньте звонить всем, а разговаривайте только со специалистом, который может вам помочь. Оставайтесь на месте до особых распоряжений специалиста и берегите заряд телефона.



Если рядом находятся линейные ориентиры – просеки, линии электропередачи, лесные дороги, откуда вас легко можно будет забрать, — переместитесь туда и ждите спасателей. Если вы вышли на линейные объекты, то не уходите с них.



Если вас уже ищут, вы можете слышать, как вас зовут. Спасатели могут также использовать сирену. С осторожностью идите на звук, который двигается (шум машин, поезда), – зачастую местоположение источника звука определяется неверно. Проще это сделать со «стационарными звуками» человеческого жилья – лай собак, жужжание пилы, человеческие голоса, музыка. Не перемещайтесь на звук в сумерках и тёмное время суток без фонаря – намного выше шанс получить травму, чем выйти на звук.



Если вы ушли далеко от точки входа или не сообщили, где именно вы заходили в лес, нужно понимать, что помощь может подоспеть только через несколько дней. Поэтому ждать лучше на открытом сухом месте. Обеспечьте себе возможность сидеть и лежать не на земле – так вы не простудитесь, когда ляжете спать или устанете стоять. Если у вас мало воды, попробуйте собрать дождевую воду, росу с листьев: обезвоживание — первая причина потери сил. Если голос сел и кричать не получается, а свисток вы не взяли, можно стучать палкой по дереву, издавать шум любыми подручными средствами. По возможности разведите огонь: переохлаждение — наиболее частая причина гибели в лесу.



Всегда повторяйте со своими детьми, пожилыми родственниками и т.д. правила безопасности в лесу. Помните – ваша жизнь бесценна. И никакой урожай грибов не стоит потерянного здоровья.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт».