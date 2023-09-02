Продажу энергетиков ограничат

С 1 сентября Законом Чувашской Республики от 22.04.2023 г. № 29 установлен запрет на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Введение данного ограничения соответствует целям государственной политики в вопросах защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.



В последние годы в России произошел резкий рост объема продаж безалкогольных тонизирующих напитков и существенно расширился их ассортимент. Несовершеннолетние без каких-либо ограничений приобретают эти напитки, потребляют их в таком количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя, прежде всего, в отношении сердечно-сосудистой системы. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у несовершеннолетних зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний. Некоторые исследования показывают, что безалкогольные тонизирующие напитки не насыщают человека дополнительной энергией, а истощают резервы организма.



В Закон Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» внесены изменения, которыми предусмотрена административная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков в виде наложение штрафа на граждан в размере от 3,5 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.