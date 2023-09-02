Какие сидераты можно сеять осенью после уборки урожая?

Чем можно заменить классические удобрения из магазина? Сторонникам органического земледелия хорошо знакома такая альтернатива, как сидераты.
Когда плодородие почвы снижается, это сказывается не только на количестве, но и на качестве собранных овощей, фруктов и ягод. Некоторые из них мельчают и становятся безвкусными. Причин для снижения плодородия почвы может быть множество, но наиболее часто встречаются следующие:
- Вы постоянно сажаете ту же культуру на одном и том же клочке земли. Наглядным примером на многих участках являются картофельные грядки, которые редко меняют свое месторасположение. Между тем разные растения потребляют питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому при чередовании культур почва успевает частично восстанавливаться. Но если вы не соблюдаете севооборот, то попросту истощаете землю на своем участке. К тому же при произрастании растений одного семейства на одном месте в течение нескольких лет в земле накапливаются болезни и личинки вредителей, которые поражают данные культуры.
- Вы постоянно сжигаете растительные остатки прямо на грядках и думаете, что зола – это полезно для почвы. Да, зола – прекрасное органическое удобрение и средство борьбы с вредителями. Но не забывайте, что, сжигая сорняки на голой земле, вы разрушаете ее структуру и уничтожаете полезную для растений микрофлору.
- Водная или ветряная эрозия. На первый взгляд, виноваты вовсе не вы, но, с другой стороны, если бы вы посеяли на месте собранного урожая сидераты, почва была бы надежно защищена от этих невзгод.
Вывод вполне однозначен: причиной истощения почвы является недостаточная забота о ней хозяина участка. Но не стоит расстраиваться, ведь все поправимо.
Что такое сидераты?
По сути сидераты – это эффективные органические удобрения, которые произрастают на ваших грядках. Данные растения можно посеять между основными культурами, но чаще всего их высевают, когда основной урожай уже убран и пустующие участки стремительно захватывают сорняки. Чтобы не допустить этого, а также обогатить почву питательными веществами, высаживают растения с мощной корневой системой, которые быстро наращивают зеленую массу.
Наиболее часто в качестве сидератов используются бобовые культуры (полевой горох, соя, чечевица, клевер, вика яровая, люпин однолетний, люцерна, донник), растения семейства злаковых (яровой овес и ячмень, озимые сорта ржи и пшеницы, просо), а также фацелию, подсолнечник, ноготки, гречиху, амарант и т.п.
Зачем нужны сидераты?
Если вы сторонник органического земледелия, то наверняка оцените посев сидератов осенью как самый простой и недорогой способ восстановления плодородия почвы, ведь сидераты способны на многое. Они разрыхляют почву, обогащают землю полезными веществами, повышая ее плодородие, помогают защитить участок от парши, различных гнилей и даже некоторых насекомых, не позволяют разрастись вездесущим сорнякам. Скошенные сидераты с успехом используются в качестве мульчирующего материала, а морозоустойчивые сидераты, посаженные между грядками основных овощных культур, способны уменьшить ущерб от возвратных весенних заморозков. Озимые сидераты хорошо задерживают снег, а значит, и влагу на вашем участке.
Какие сидераты лучше
сеять осенью?
Сидераты можно сеять весь сезон, однако осенний посев имеет некоторые особенности. В частности, нужно выбрать подходящие морозоустойчивые растения, которые смогут правильно подготовить почву к следующему году. Но самый главный принцип, которым следует руководствоваться при выборе сидератов для огорода осенью, состоит в том, что нельзя высаживать на одном и том же участке несколько раз подряд растения из одного семейства. К примеру, рапс, относящийся к семейству крестоцветных, нельзя сажать перед и после его дальней родственницы – капусты.
Для осеннего посева подходят горчица, сурепица, масличная редька, горох, вика, клевер, фацелия, люцерна, календула, настурция, райграс однолетний. На переувлажненных почвах неплохо себя зарекомендовали сараделла и люпин. Некоторые огородники в качестве подзимних сидератов также сеют рожь, овес и другие злаковые культуры.
Но прежде чем засеять пустующую грядку сидератами, определитесь, какие растения вы будете на ней выращивать. Ведь основная культура и предшественник-сидерат не должны быть представителями одного семейства.
Как посеять сидераты?
Для того чтобы подготовить почву к посеву сидератов, первым делом необходимо избавиться от сорняков. При необходимости землю можно перекопать на глубину 20-25 см, но только в том случае, если ваша почва нуждается в этом. Семена заглубляют в среднем на 2-4 см, перед этим сухую почву рекомендуется полить.
Сидераты скашивают, когда они достигают высоты 20-25 см, обязательно до появления семян, иначе из помощников данные растения превратятся в сорняки. Зеленую массу заделывают в почву — разлагаясь, она обогатит землю полезными веществами. Иногда посаженные под зиму и скошенные весной сидераты оставляют на поверхности почвы на несколько недель. Такая мульча способствует скорейшему разложению корней сидеральных растений.
В конце сезона на грядках и в теплице сидераты можно высевать в 2 срока: в августе, сразу же после уборки урожая основной культуры, и в конце сентября – начале октября. В августе обычно сеют быстроразвивающиеся растения, например, горох или ячмень, которые успевают нарастить зеленую массу до наступления холодов. А в середине осени рекомендуется высевать озимую рожь, овес, вику, люпин, клевер, фацелию или другие морозоустойчивые растения (отдельно или в смеси). Как правило, при подзимнем посеве растения успевают сформировать корневую систему, а уже весной наращивают основную зеленую массу.
Источник: ogorod.ru.