Какие сидераты можно сеять осенью после уборки урожая?

Чем можно заменить классические удобрения из магазина? Сторонникам органического земледелия хорошо знакома такая альтернатива, как сидераты.

Когда плодородие почвы снижается, это сказывается не только на количестве, но и на качестве собранных овощей, фруктов и ягод. Некоторые из них мельчают и становятся безвкусными. Причин для снижения плодородия почвы может быть множество, но наиболее часто встречаются следующие: