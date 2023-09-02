За серебряную медаль будут начислять до трех баллов к ЕГЭ

С нового учебного года в российских школах выпускникам 11 классов снова будут выдавать серебряную медаль, она будет приносить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Об этом рассказал в среду министр просвещения России Сергей Кравцов.



Напомним, серебряные медали не выдавались на федеральном уровне с 2014 года, но в некоторых регионах сохранились как знак поощрения.



«Поэтому по предложениям учителей и родителей принят закон — в дополнение к золотой медали вручать серебряную тем, у кого 1-2 четверки в аттестате. Мы уже договорились с Минобрнауки, что школьное «золото» будет давать до 5 дополнительных баллов к ЕГЭ, а «серебро» — до 3 баллов», — добавил министр.



Источник: rg.ru.