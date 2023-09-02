Воспоминания бережно храним

В Год педагога и наставника мы как никогда с благодарностью вспоминаем своих школьных учителей. Позвольте рассказать о том прекрасном школьном времени, которое навсегда запечатлелось в нашей памяти и душе.



Мы считаем, что нам, жителям Саланчика, повезло. Наш поселок всегда называли интеллигентным, поскольку здесь жили и живут врачи, учителя, работники культуры. Здесь прошли наше детство и юность. Мы выросли и, как птицы, выпорхнули из родного гнезда к новым горизонтам и мечтам. Но бережно храним в своих воспоминаниях незабываемые картинки из беззаботного детства и солнечной юности.



Саланчикская средняя общеобразовательная школа… В каждый свой приезд мы стараемся прийти в это здание, чтобы просто пройтись по коридорам, вспомнить и ощутить пульс нашей школьной жизни. В каждом из нас, выпускников школы, несомненно, есть частица труда и души наших педагогов. Сильный преподавательский состав: В.С. Волков, Т.Ф. Соскина, Е.В. Соскина, Т.Г. Панина, А.П. Тостов, Н.Т. Романов, Н.Л. Максимова, Т.А. Николаева, Т.М. Архипова, А.И. и В.Д. Панковы, М.С. Ветликова, О.Н. Фондеркина, А.Ф. Федотов, И.Г. Кузьмина. А какие прекрасные педагоги ездили ежедневно к нам в школу из Шумерли! А.Г. Долгова, И.Н. Ермекеев, Л.И. Барляк, А.С. Макаров.

Школьные годы запомнились нам очень и очень многим. Это не только уроки, но и различные мероприятия, которые довольно часто проводились в стенах школы, спортивные соревнования, в которых мы участвовали и побеждали… Каждый школьный день был, как маленькая жизнь! Всё было насыщенным, ярким.



Запомнился один из Дней здоровья, организованный учителями и старшеклассниками в конце мая. Всей школой мы пошли в лес, который для нас превратился буквально в сказку. Тут был и Соловей-разбойник, и царство Шахерезады. На каждой станции мы выполняли различные задания сказочных героев. Это незабываемо! И не было даже в мыслях, что в будущем такое приключение будут называть квест-игрой.



Многое было впервые увидено нами именно в школе: жидкокристаллический монитор компьютера, интернет, электронные учебники и игры…

Саланчикская общеобразовательная двухэтажная школа находилась в центре поселка, а напротив — детская музыкальная школа. Сколько приятных воспоминаний связано с ней! Наши родители допоздна работали, сотовых телефонов еще не было, но, уходя на работу, наши мамы и папы знали, где мы будем после школы. Где? В музыкальной школе! Туда мы бежали с огромным удовольствием, даже тогда, когда не было занятий по расписанию. Как там было уютно, тепло, топилась печь… Доброжелательный директор Валерий Алексеевич Павлов легко находил подход к каждому ученику. Учиться игре на народных инструментах было нелегко, но благодаря терпеливым педагогам Алевтине Андреевне Биктимировой (баян) и Валентине Валентиновне Аршиновой (домра) нам удалось окончить музыкальную школу с хорошими результатами.



Да, сегодня общеобразовательной школы нет в поселке, но нам приятно видеть, что в этом отремонтированном здании успешно функционируют сельский клуб, библиотека и музыкальная школа.



Пусть на дворе век информационных технологий и прогресса, всё же наша юность прошла в прекрасное время. Дорогие учителя, наши педагоги! Для нас вы – самые лучшие! Вы научили нас дружить, верить, мыслить. Спасибо вам за всё!



Однажды Татьяна Геннадьевна Панина на родительском собрании сказала, что она уверена, что из нас, учеников Саланчикской средней общеобразовательной школы, получатся достойные люди. Надеемся, что так оно и есть.

С благодарностью, выпускники 1999 и 2004 годов.