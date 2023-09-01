Шумерлинскому боксу 50 лет

1 сентября 1973 года по инициативе заслуженного тренера Советского Союза и России Геннадия Николаевича Герасимова при детско-юношеской спортивной школе г. Шумерли было открыто отделение бокса.

За прошедшие годы в секции бокса занималось много шумерлинцев и не только. Тренерами в разные периоды работали Михаил Кузьмич Столяров, Владимир Викторович Железнов, Алексей Валентинович Крымов, Олег Сергеевич Кулин, Александр Сергеевич Фазлуллин, Михаил Петрович Мурзанев, Александр Николаевич Наумов. Их воспитанники становились чемпионами Чувашии, кандидатами и мастерами спорта.



Примите поздравления, ветераны бокса, крепкого вам здоровья! А нынешним спортсменам — новых успехов!



А. Мурашкин. (по данным архива спортшколы, сайта Шумерли)

На фото: 1974 г. Победители первого первенства по боксу города Шумерли